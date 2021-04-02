Генштаб Белоруссии изменил военную доктрину Союзного государства

https://static.news.ru/photo/7193108a-93c1-11eb-acc7-96000091f725_660.jpg Павел Муравейко Фото: mil.by

Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии была существенно изменена. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.

Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, — военная доктрина Союзного государства, — заявил высокопоставленный военный во время собрания «Союзное государство: открывая новые возможности».

Он напомнил, что документ необходимо будет утвердить на Высшем государственном совете, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём объединения народов России и Белоруссии. Он подчеркнул, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Путин отметил, что Москва и Минск вносят значительный вклад по обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

Белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил россиян и белорусов с этим праздником. Он добавил, что на страны оказывается беспрецедентное давление и единственный способ реакции на него — консолидация усилий на площадках Союзного государства.

Документ об образования Сообщества России и Белоруссии был подписан 2 апреля 1996 года. NEWS.ru разбирался, почему этот праздник проходит без радости и торжеств, кроме протокольных мероприятий с освоением заранее запланированных бюджетов.