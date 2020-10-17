Гаджиев приедет в Гянджу с дипкорпусом и военными атташе

https://static.news.ru/photo/55b8366c-106b-11eb-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/HikmetHajiyev

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ближайшее время приедет в Гянджу совместно с дипломатами нескольких стран и военными атташе.

Пусть международное сообщество увидит варварские действия Армении против мирного населения. Армения не может сбежать от ответственности, — написал он на своей странице в Twitter.

We are on the way to Ganja with diplomatic corps and military attaches. Let the international community see barbaric acts of Armenia against civilians. #Armenia can't run from its responsibility. #GanjaCity — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. По последним данным, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей, не менее 52 человек получили ранения. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий. Позднее в Сети появилось видео ракетного удара по городу.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.