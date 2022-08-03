Ереван сообщил о нарушении Баку режима прекращения огня в Карабахе

Фото: vk.com/armenia_military_portal

ВС Азербайджана 3 августа нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, сообщает армянский МИД. В ведомстве отметили, что эти действия противоречат положениям трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана.

Несмотря на предпринятые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает планомерную политику терроризма населения Нагорного Карабаха, подвергая Нагорный Карабах этнической чистке и ползучей оккупации Нагорного Карабаха, — сообщили в министерстве.

В Армении призвали международное сообщество принять меры, которые позволят пресечь действия ВС Азербайджана.

В МИД Армении напомнили, что в заявлении от 9 ноября прописано, что три стороны — РФ, Армения и Азербайджан — в ближайшие три года согласуют план строительства дороги по Лачинскому коридору, которая откроет путь из Карабаха в Армению. Представители министерства отметили, что данный план не утвержден до сих пор.

Ранее Министерство обороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимают меры по стабилизации обстановки.

Азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» в ответ на действия армянских вооруженных формирований в зоне ответственности российских миротворцев. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.