Ереван сообщил о приостановке работы трёхсторонней комиссии с РФ и Баку

https://static.news.ru/photo/f53b07ea-c2aa-11eb-b8cf-96000091f725_660.jpg Мгер Григорян Фото: gov.am

Трёхсторонняя комиссия Армении, РФ и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций приостановила работу из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник на брифинге в парламенте сообщил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян, передает ТАСС.

На сегодняшний день работы комиссии не продолжаются, потому что для эффективной и результативной работы нужен соответствующий фон. Когда на границе такая ситуация, я не думаю, что возможна конструктивная работа на этой площадке. Контакты прервались на этой площадке, посмотрим, что будет дальше, — пояснил он.

Между Азербайджаном и Арменией сложилась сложная ситуация на границе. Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку согласен с предложением Москвы по созданию трехсторонней комиссии по ситуации на границе с Арменией.

В свою очередь МИД Азербайджана заявлял, что Баку и Еревану необходимо решать переговорами.

31 мая Минобороны Азербайджана объявило о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении на границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.