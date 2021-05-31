16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Ереван сообщил о приостановке работы трёхсторонней комиссии с РФ и Баку

10:07, 01 июня 2021
Мгер Григорян Мгер Григорян Фото: gov.am

Трёхсторонняя комиссия Армении, РФ и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций приостановила работу из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник на брифинге в парламенте сообщил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян, передает ТАСС.

На сегодняшний день работы комиссии не продолжаются, потому что для эффективной и результативной работы нужен соответствующий фон. Когда на границе такая ситуация, я не думаю, что возможна конструктивная работа на этой площадке. Контакты прервались на этой площадке, посмотрим, что будет дальше, — пояснил он.

Между Азербайджаном и Арменией сложилась сложная ситуация на границе. Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку согласен с предложением Москвы по созданию трехсторонней комиссии по ситуации на границе с Арменией.

В свою очередь МИД Азербайджана заявлял, что Баку и Еревану необходимо решать переговорами.

31 мая Минобороны Азербайджана объявило о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении на границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео