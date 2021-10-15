Ереван передал Москве данные о ранениях армянских военных в Карабахе

Генеральная прокуратура Армении передала прокуратуре РФ данные о попытке убийства Вооружёнными силами Азербайджана шести армянских военнослужащих в Карабахе. Также российскую сторону оповестили о нарушениях режима прекращения огня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Отмечается, что сведения были переданы согласно договорённости, достигнутой генпрокурорами Армении, РФ и Азербайджана об оперативном обмене информацией по уголовным делам на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Карабахе произошла перестрелка, ранения получили шестеро армянских военнослужащих. Ереван обвинил в инциденте Вооружённые силы Азербайджана. В Министерстве обороны Азербайджана опровергли эту информацию, отметив, что перестрелка произошла между нетрезвыми армянскими бойцами.

В Баку также отметили, что, по предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны. При этом Минобороны подчеркнуло, что азербайджанская армия не имеет к произошедшему никакого отношения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.