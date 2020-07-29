Эксперт: задержание россиян в Белоруссии – предвыборный спектакль

https://static.news.ru/photo/61982a02-d243-11ea-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Задержание группы россиян под Минском представляет собой постановочный спектакль белорусских властей, рассчитанный на избирателей перед президентскими выборами. Такого мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он рассчитан, во-первых, на внутреннего зрителя, запугать белорусов: смотрите, будет майдан. Причём этот «майдан», практически прямо говорится, организовывается со стороны России, — сказал эксперт РИА Новости.

Спектакль разыгран также и для западного зрителя с целью продемонстрировать свободу и независимость республики, добавил Безпалько.

Эксперт полагает, что задержанные двигались через территорию Белоруссии транзитом. К дестабилизации обстановки в республики они не имеют никакого отношения.

Я это всё расцениваю как пощёчину в адрес России, в адрес нашего политического, военного руководства, в адрес вообще нашей страны, от которой, кстати, критически зависит Белоруссия и режим самого Александра Лукашенко, — заявил он.

Экспаерт отметил, что Лукашенко осознаёт, что Москва не оставит инцидент без внимания и возможные негативные последствия для республики, но идёт ва-банк, поскольку для него главное — остаться у власти.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнера.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии после задержания россиян возбудили уголовное дело о подготовке теракта. В Совбезе республики заявили, что на её территории могут находиться до 200 боевиков. В настоящее время ведётся их розыск.