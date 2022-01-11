«Двоих расстреляли»: певица НАZИМА рассказала происходящем в Алма-Ате

Казахстанская певица и артистка лейбла Black Star Назима Жанибекова, выступающая как НАZИМА, не смогла улететь из Алма-Аты, потому что аэропорт захватили, сообщает «Газета.Ru». Тех, кто согласился отвезти певицу в родной город Шымкент, расстреляли — один человек погиб.

Назима рассказала, что прибыла в аэропорт Алма-Аты за пять часов до вылета в Москву, но внутренние рейсы отменили.

Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа — я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди, — сказала певица.

Она добавила, что люди пробыли в самолёте 15 часов, кто-то отправил родным видео, когда ненадолго появился доступ в интернет, и оно появилось в новостях.

Затем пассажиры поехали в отель, надеясь вылететь другим рейсом, но Назима стала искать возможность уехать в Шымкент к брату.

Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина. Двоих ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это происходит сейчас! Просто на улицах города... — описала происходящее артистка.

Ранее сообщалось , что в Алма-Ате задержали более 1,2 тысячи человек за участие в беспорядках. В то же время погранслужба Казахстана сообщила о 366 задержанных по подозрению в участии в антиобщественных акциях. В старой столице республики задержаны 1237 участников погромов в городе. У них изъяты 31 единица оружия и 1428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 представляющих оперативный интерес людей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил оперативному штабу продолжать работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.