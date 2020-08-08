Двое белорусских военнослужащих отказались голосовать на выборах

https://static.news.ru/photo/a00b7510-da71-11ea-970d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что двое военнослужащих в белорусской армии отказались голосовать на президентских выборах.

Это подтверждает несостоятельность утверждений, что в армии как командир приказал, так и будет. Видите, ничего подобного, — отметала глава ЦИК в эфире телеканала «Беларусь 1».

По её словам, это 0,03% от зарегистрированных на этих избирательных участках.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Ранее в Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (совпадает с мск). Об этом сообщили в ЦИК страны. По данным на 18:00, общее число проголосовавших составило 79,01%. Наибольшая активность избирателей была зафиксирована в Могилёвской области — 86,01%, наименьшая — в Минске, где проголосовали 62,30%. ЦИК страны признал выборы состоявшимися.

Как писал NEWS.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.