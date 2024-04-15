Душанбе ответил на решение Турции ввести визы для граждан Таджикистана Ховар: Таджикистан вводит визы для граждан Турции

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Таджикистан вводит визы для граждан Турции, сообщает государственное агентство Ховар со ссылкой на МИД страны. Как отмечается, мера носит ответный характер и будет применяться с 20 апреля.

С целью реализации принципа взаимности, начиная с 20 апреля 2024 года, визовый режим будет применяться в отношении владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции, — говорится в сообщении.

Турция объявила об отмене безвизового режима с Таджикистаном 6 апреля. В опубликованном документе содержатся изменения режима въезда в республику для граждан Таджикистана с обычными заграничными паспортами. Решение было принято после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и вступило в силу с момента публикации.

Таджикистан считает, что за этот теракт наказание должны понести как исполнители, так и организаторы с заказчиками, а также пособники преступления. По словам министра иностранных дел республики Сироджиддина Мухриддина, назрела актуальность повышения эффективности Антитеррористического центра СНГ.

Тем временем, в Таджикистане считают недопустимым применение пыток к подозреваемым в совершении теракта и распространение кадров с их жестким задержанием. Глава МИД настаивает на соблюдении норм международного права и подчеркивает, что цену показаниям, которые были получены таким путем, все знают.