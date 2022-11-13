«Долой Санду»: в Кишиневе проходит протестный марш оппозиции В Кишиневе проходит марш оппозиционной партии «Шор»

Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

В Кишиневе началась акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор», которая должна завершиться митингом. Люди требуют отставки властей Молдавии, правительства и главы страны Майи Санду, а также проведения досрочных выборов.

Колонна протестующих следует маршем по центру столицы республики. В руках они держат флаги страны, плакаты и белые хризантемы. Организаторы акции сообщают, что в митинге принимают участие около 60 тысяч человек.

На наших протестах можно увидеть только флаги Молдовы. Это не протесты какой-то одной политической партии. Это протесты граждан, — заявил глава Оргеевского района Дину Цуркану.

В прошлые выходные в Кишиневе также прошли акции протеста. Лидер партии «Шор» Илан Шор заявил в своем видеообращении, что руководство страны не справляется с вызовами и довело ситуацию до экономического и энергетического кризиса. Участники протеста приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду и главы правительства Натальи Гаврилицы.

Тогда полиция задержала 65 участников антиправительственного протеста. По инциформации столичного инспектората, из них четверо — несовершеннолетние.