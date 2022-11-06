Полиция задержала 65 участников антиправительственного митинга в Кишиневе

Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Полиция в Кишиневе задержала 65 участников антиправительственного протеста. Из них четверо — несовершеннолетние, сообщается в информации столичного инспектората полиции.

Также выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе протеста зафиксировано «несколько провокаций» в отношении полицейских, действия и цель которых — «дестабилизировать обстановку» и принять «очередную попытку» прорыва оцеплений полиции.

Согласно данным молдавской полиции, в протестных мероприятиях приняли участие 1,7 тысячи человек. При этом организаторы заявляли о 50 тысячах участников. Изначально демонстранты шли по главному проспекту Кишинева, но выйти на центральную площадь столицы им помешали усиленные наряды полиции, начались задержания активистов.

В ответ протестующие вручали полицейским букеты белых хризантем. По завершении митинга протестующие принесли к зданию администрации президента похоронные венки и сожгли у входа квитанции на оплату коммунальных услуг, а также зажгли фаеры.

Лидер партии «Шор» Илан Шор при этом заявил в своем видеообращении, что руководство страны не справляется с вызовами и довело ситуацию до экономического и энергетического кризиса. Участники протеста приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду и главы правительства Натальи Гаврилицы.

Ранее представитель оппозиционной партии «Шор» Дина Цуркану сообщила, что более 50 тысяч человек пытаются попасть на центральную площадь Кишинева для проведения антиправительственной акции протеста. Однако у митингующих не получается это сделать, поскольку полиция заблокировала им путь, что является нарушением прав народа.