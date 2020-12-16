Директор ФСБ РФ прибыл в Ереван

https://static.news.ru/photo/1d7c00cc-4102-11eb-9190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор ФСБ России Александр Бортников прибыл в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян], — рассказали в ведомстве.

При этом в СНБ не стали уточнять деталей и программы визита, передаёт ТАСС.

Армен Абазян стал новым главой Службы национальной безопасности Армении 8 ноября. Его кандидатура была предложена премьер-министром Николом Пашиняном. Абазян сменил на этом посту Микаела Амбарцумяна, отправленного в отставку в период боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. По его словам, Москва всегда придерживалась того, что Баку должны быть возвращены семь удерживаемых Арменией районов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.