ЦИК Белоруссии не видит оснований признавать выборы недействительными

https://static.news.ru/photo/1105781e-e0a9-11ea-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральной избирательной комиссии Белоруссии заявили, что нет причин признавать президентскую гонку недействительной по отдельным участкам для голосования или пересчитать на них голоса.

В ЦИК поступили обращения, в которых граждане просили ознакомить их с результатами голосования на участке либо выслать копию протокола участковой комиссии о результатах голосования, поскольку участковая избирательная комиссия не вывесила этот документ.

Повторный подсчёт голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчёте голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано, — говорится в сообщении ЦИК.

В ведомстве напомнили, что выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения повлияли на итоги выборов в целом по республике.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиция Белоруссии опубликовала состав координационного совета, который должен контролировать передачу власти. В настоящий момент в его составе 36 человек.