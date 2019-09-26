Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с украинскими журналистами в очередной раз озвучил готовность Минска содействовать урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, белорусский лидер допускает отправку в регион миротворческого контингента, но при согласии заинтересованных сторон. Лукашенко уже давно выступает в качестве одного из модераторов мирного процесса на востоке Украины. И пока его усилия, если и не приводят к реальным подвижкам в Донбассе, то, по крайней мере, играют на руку ему самому.

Граница протяжённостью в 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом, может быть закрыта Белоруссией, заявил Лукашенко во время пресс-конференции с представителями украинских СМИ в Минске.

Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко уже озвучивал подобные идеи, однако большого энтузиазма ни у Москвы, ни у Киева они не вызывали. В Кремле подчёркивают, что для реализации предлагаемых Минском мер необходимо заручиться согласием сторон донбасского противостояния. Об этом же упомянул по следам очередного заявления Лукашенко и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение, — заявил представитель Кремля.

Белорусский лидер вместе с тем вновь заверил, что выступает за единую Украину, но «напрашиваться в миротворцы не намерен».

Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Цели Лукашенко достаточно прозрачные, отметил в разговоре с News.ru минский политолог Алексей Дзермант: Белоруссия действительно заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе, а для этого необходимы некие решительные шаги.

Это вполне быть может миротворческая операция, то есть разведение сторон и, например, дальнейшая постановка между ними миротворцев. Кроме того, в Минских соглашениях предусмотрен и контроль над границей между непризнанными республиками востока Украины и Россией. И для того, чтобы это воплотилось в реальность, Минск действительно неоднократно предлагает свою помощь: подготовить и отправить миротворцев. Но пока стороны конфликта, как мы видим, вообще не договорились относительно дальнейшего прогресса. Соответственно, и белорусские инициативы повисают в воздухе. Алексей Дзермант белорусский политолог

По мнению эксперта, для реализации озвучиваемых Лукашенко идей необходимы, в первую очередь, политическая воля украинских властей, соответствующее решение со стороны США и, конечно, согласие России. В то же время, как полагают некоторые российские аналитики, сдержанная реакция Кремля на инициативы белорусской стороны может быть следствием определённых проблем в отношениях Москвы и Минска.

Увязывать эти два вопроса едва ли стоит, — считает Алексей Дзермант. — Так или иначе Белоруссия будет участвовать в урегулировании конфликта, а отношения Минска с Москвой — в основном экономические, связанные с энергетикой.

Не секрет, что определённое неудовольствие у российского руководства вызывает и постоянно декларируемая Лукашенко поддержка Украины. Причём заявления на этот счёт он делал как в период президентства Петра Порошенко, так и с приходом Зеленского. С одной стороны, это можно рассматривать как попытку намекнуть Москве, что Минск, при отсутствии уступок для себя, готов, как говорится, перейти в другой лагерь. В то же время, уверен белорусский политолог, сохранение связей (в том числе, экономических) Минска с Киевом вполне закономерно, ведь, в конечном счёте, они есть и у России.

Белоруссия старается занимать в этой ситуации взвешенную позицию. И на мой взгляд, способствует также тому, чтобы и Россия не потеряла Украину окончательно, — отмечает эксперт.

Миротворческие усилия Лукашенко приносят политические дивиденды и ему самому: став своего рода медиатором в ходе минского переговорного процесса, он частично избавился от ярлыка «последнего диктатора Европы», каковым его считали на Западе. Алексей Дзермант согласен с тем, что отношение к белорусской власти изменилось в лучшую сторону. Однако, по мнению политолога, главным для президента РБ было всё-таки стремление избежать того, чтобы конфликт с украинской территории перешёл на его страну. И если это так, то Лукашенко, очевидно, и дальше будет выступать с миротворческими инициативами.