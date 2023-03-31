Что сказал Лукашенко в послании о бойне на Украине и ядерной войне: главное NEWS.ru собрал главные заявления из послания президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с традиционным посланием к народу и Национальному собранию. Во Дворце Республики присутствовало около 2500 приглашенных: депутаты, представители регионов, члены Совмина, руководство госорганов, СМИ, дипломаты, главы религиозных конфессий. NEWS.ru собрал главные заявления из послания Лукашенко.

Про фашизм сегодня

— События на востоке Украины — Донбасс — стали продолжением политики уничтожения всего русского. Идеология фашизма, уже фашизма, превращается в практику. Убийство несогласных и поджоги, в пламени которых горели люди. Одессу вспомните. Истребление русского населения, провокации против России и ее руководства вынудили президента Российской Федерации принять меры по защите русского человека.

Кстати, хочу напомнить, особенно очумевшим сегодня в России — ведь вы тогда от Путина требовали прекратить геноцид русского человека в Донбассе, вы российскую власть тогда подталкивали к тому, чтобы эта защита была осуществлена. А что теперь? Что случилось? Почему так быстро поменяли точку зрения и побежали через разные перевалы и границы, чтобы не помочь русскому человеку на Донбассе? Это так, между прочим.

Мы никак не можем согласиться и позволить, потому что героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Беларуси, мы никогда не согласимся. В то время главным внешнеполитическим трендом, после государственного переворота, как вы помните, в Украине, стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому блоку разместить его военные базы на территории Украины. Делалось это аккуратно, я это помню, под видом тренировочных центров

Про присоединение Крыма к России

— В середине второго десятилетия текущего века не Россия и не Беларусь совершили государственный переворот в братской Украине. С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор: чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связанно с периодом Советского Союза, героического прошлого, снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан в Белоруссии, России и Украине.

Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните, без единого выстрела. Что там произошло и почему героически тогда украинцы не защищали свой родной край — в будущем придется разобраться.

Про решение кризиса на Украине

— И пошло противостояние на востоке Украины, которое привело к человеческим жертвам. И тогда, находясь в водовороте событий, будучи очень глубоко погруженным в эти события, я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил — я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы, месседжи. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось, я рискнул, предложил: хорошо, раз так случилось между близкими братьями и людьми, давайте тогда мы станем между вами и введем пограничные войска на той границе в 450 километров, которую требовали украинцы немедленно отдать под контроль Украины. Но и на это тогдашние руководители Украины не пошли.

А когда переговоры стали фактом свершившимся, помните, здесь, в Минске, как сейчас стало известно, [это было] выигранное время. Это были не переговоры, это было прикрытие, это был обман.. И выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии. Вспомните, недавно посредники, которые сюда приехали, Меркель и Франсуа Олланд об этом заявили.

[Они говорили] мы — герои. Мы тогда приостановили бойню для того, чтобы дать подняться Украине и ее армии, чтоб ее вооружить новейшими видами оружия. Началась с того времени подготовка к полномасштабной войне с Россией. Понимая нависшую угрозу войны, руководство Российской Федерации потребовало гарантий безопасности от спонсоров превращения Украины в антироссию. Чем это закончилось — мы знаем.

Скажу откровенно сегодня. Мне в последнее время очень часто с определенными влиятельными кругами на Западе пришлось обсуждать эту тему. Они, как и прежде, говорят: ну это было несерьезно, ну что там Путин предложил, это же было несерьезное предложение, мы на это просто не могли пойти.

Я их прерываю: ребят, если это было несерьезное предложение и ничего не значащее, ведь Путин просил — дайте письменные гарантии. Ну почему вы не написали ему эти гарантии. В нужный момент вы, как обычно, плюнули бы на эти гарантии. Но когда забрезжила война, почему вы не предоставили на бумаге хотя бы эти гарантии? Тишина

Разве народу Украины не нужен мир? Но кому интересно мнение народа? Вот вам и вся «незалежность». Путь решения украинского конфликта один — переговоры без предварительных условий. Бойня на Украине не завершится, пока США не дадут отмашку.

Фото: president.gov.by Послание белорусскому народу и Национальному собранию

Про вероятность третьей мировой войны

— Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране [Украине] развязана полномасштабная война «до последнего украинца», цитирую. В результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон, миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами

Лукашенко о своем разговоре с Зеленским

— Я ему говорил: Володь, ты подумай, война идет на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь ездить под Артемовск, вручать награды. Но пройдёт время, народ с тебя спросит: почему ты не предотвратил войну? А когда она началась, почему не остановил? И гибнут люди. Ведь гибнут не твои дети. Они, возможно, на Лазурном Берегу развлекаются.

Про новый план по прекращению боевых действий на Украине

— Надо начать переговоры, именно сейчас, а не позже. Западным представителям я всегда говорил, умолял: «Сейчас, сейчас, а не завтра!» Почему? У нас медленно запрягают, но быстро едут. Если Россия раньше просила и у нас тоже оружие и боеприпасы, сегодня она уже ни у кого не просит. Потому что ВПК России сегодня разворачивается на полную мощь. И если он развернется, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега если покатится, то мало не покажется! Сейчас пока можно.

С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием НАТО, с другой стороны тоже будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными. Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация.

Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие в России скажут: «Да мы уже прекращали там, на Донбассе». Но сейчас другая ситуация. Нужно прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск, переброски живой силы и боеприпасов. Мертво, замерли!

И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций, обманом, как это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран – все должно пойти в действие, если в очередной раз будет замечен обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину

Про свой уход

— Я думаю, сказать вам или не сказать. Коль уж такая драка началась. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию [Белоруссии] сделал под себя. Извините, не я ее делал. Но даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду. Я помню, когда я пришел к власти, тогда душили, травили, стреляли. Но команда из десятка человек выдержала, и люди нам поверили.

Прошло почти 30 лет. Ну сколько можно? Я из этого исхожу. Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, в это кресло, держусь за эту власть, абсолютно искренне вам об этом говорю.

Вы видите, какие обстоятельства, и многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они там хотят, что бы меня не было, значит надо делать наоборот. Это мой принцип. Вы меня не правильно поняли, это не значит, что я опять же из-за обстоятельств буду держаться за эту должность. Нет и еще раз нет.

Я думаю о будущем, потому что, как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной независимой стране. Я ведь больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон, а это для меня неприемлемо, как и для вас. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто встал тогда, в 2020-м году рядом и выстоял вместе со мной. Будут издеваться над людьми в погонах, которые сегодня обеспечивают нашу безопасность, и которые тогда выполнили все приказы президента. Я думаю об этом.

Поэтому надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему. Но мы вместе с вами, и я в том числе, пока мы живы, мы своих завоеваний не отдадим.