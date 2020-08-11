Четверо задержанных российских журналистов покинули посольство в Минске

https://static.news.ru/photo/eda76bee-dbcf-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Четверо журналистов из России, которые были задержаны во время протестов в Белоруссии, покинули территорию посольства в Минске.

Во взаимодействии посольства Российской Федерации и МВД Республики Беларусь при личном участии министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева четыре российских журналиста были переданы сотрудникам посольства, — сообщили в российской дипмиссии в Минске.

Сейчас журналисты направляются в Россию в сопровождении дипломата, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались акции протеста, которые привели к столкновению граждан с сотрудниками ОМОНа. За происходящим наблюдали представители российских СМИ, которые действовали строго в рамках своих профессиональных обязанностей и редакционных заданий. В ходе столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, также был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. Кроме того, в автозак посадили российского военкора, основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Кроме того, в Минске пропал корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко. С ним не могут связаться с ним уже 20 часов. Также уже более 30 часов не выходит на связь корреспондент «Медузы» Максим Солопов

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.