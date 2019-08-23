https://static.news.ru/photo/0dac5c96-c679-11e9-8dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/uanews3

Бывшие в разное время президентами Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский попозировали для совместного фотоснимка.

Фотографию сделала и разместила в своем Telegram-канале украинский журналист Соня Кошкина. Фактически, на фото попали все, кто занимал пост президента Украины, кроме Виктора Януковича.

Президенты на фото стоят в расслабленных позах с бокалами шампанского в руках. Пётр Порошенко с улыбкой смотрит в сторону действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

News.ru ранее сообщал о проходящей в Киеве возле офиса Зеленского акции «Нет — капитуляции». Среди прочих требований, собравшиеся призывают президентскую администрацию опровергнуть данные СМИ о запрете украинским военным на ответный огонь в случаях нарушения перемирия в Донбассе.