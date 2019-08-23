Бывшие в разное время президентами Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский попозировали для совместного фотоснимка.
Фотографию сделала и разместила в своем
Президенты на фото стоят в расслабленных позах с бокалами шампанского в руках. Пётр Порошенко с улыбкой смотрит в сторону действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
News.ru ранее сообщал о проходящей в Киеве возле офиса Зеленского акции «Нет — капитуляции». Среди прочих требований, собравшиеся призывают президентскую администрацию опровергнуть данные СМИ о запрете украинским военным на ответный огонь в случаях нарушения перемирия в Донбассе.