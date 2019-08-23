https://static.news.ru/photo/5bb67ada-c673-11e9-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Vitauskas_A

Акция «Нет — капитуляции» проходит в Киеве у здания офиса президента Украины. В событии участвуют около сотни человек.

У резиденции собрались военные, общественные деятели и добровольцы. Они выдвинули требования к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

В частности, они требуют опровергнуть сообщения СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ при нарушении перемирия, передаёт «Интерфакс-Украина».

Также они требуют запретить открывать на Украине филиалы российских СМИ, приезжать в страну российским журналистам и осудить заявление о возможном предоставлении русскому языку на Украине официального статуса.

Как ранее писал News.ru, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «Большой семёрки».