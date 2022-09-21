ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с «Миром»

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Банки Армении сами принимают решения об обслуживании клиентов российской платежной системы «Мир», заявили в Центробанке Армении. Как пояснили в ЦБ, это связано с рисками, связанными с санкциями, введенными против отечественной платежной системы, сообщает «Интерфакс». Ранее в армянских СМИ распространились сообщения о прекращении обслуживания клиентов с картами «Мир».

Коммерческие банки самостоятельно управляют свои риски, в том числе, связанные с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке, — заявили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что банки Вьетнама и Казахстана вслед за турецкими приостановили прием карт «Мир». С российской платежной системой перестал работать вьетнамский BIDV. Вьетнамский банк продолжает обслуживать Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, карты «Мир» в этом списке нет. Народный банк Казахстана «Халык банк» тоже перестал принимать карты «Мир». Российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Кроме того, российские карты «Мир» уже отказались обслуживать турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Причиной стало опасение санкций со стороны США. В ответ на это глава отдела экономической политики партии «Родина» в Турции Хакан Топкурулу заявил, что Анкара должна занять стойкую позицию в отношении приема и обслуживания карт «Мир».