Президент Армении поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:02, 22 июня 2021
Армен СаркисянФото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press
Президент Армении Армен Саркисян в ходе телефонного разговора поздравил исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба армянского лидера.
Саркисян пожелал будущему правительству успехов во благо развития Армении, обеспечения прогресса, благосостояния народа и безопасности государства.
Саркисян провёл телефонный разговор с Пашиняном. Президент Армении поздравил его с победой партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах, — говорится в сообщении на сайте президента.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 20 июня. В них победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, она набрала 53,92%, у блока «Армения» Кочаряна 21,04%.
Ранее Пашинян заявил, что в стране завершился политический кризис. Он призвал все политические силы прекратить ругань и вернуться к нормальной работе. Политик считает, что в истории Армении и Карабаха открывается новая страница, которую следует начать с консолидации национального потенциала и установления новых демократических ценностей.
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