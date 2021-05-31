«Это безобразие»: экс-президент Армении призвал урезать полномочия премьера

https://static.news.ru/photo/7f5e1df4-c2b5-11eb-90c7-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/facebook.com

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, собирающийся участвовать в парламентских выборах 20 июня, заявил, что полномочия премьер-министра необходимо урезать. Это просто недопустимо, подчеркнул он, аргументировав свою позицию тем, что ни один глава государства не имел столько полномочий, сколько имеет глава правительства. Для Армении модель парламентской республики неудачна, отметил Кочарян в разговоре с журналистами РБК.

Как сказал экс-президент, действующая власть в стране не ограничена почти ничем. Все сдержки и противовесы в Армении нарушены, и это при том, что они должны быть просто в системе государственной власти. Нужно менять порядок, подчеркнул Кочарян. По крайней мере, по его мнению, необходимо урезать персональную власть премьера. К примеру, человеку, занимающему этот пост, не должны подчиняться силовики.

Это просто безобразие. Нельзя было это делать никак, ни в какую, — заявил политик.

Он уточнил, что после возвращения во власть во главе блока «Армения», в который вошли партии «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения», не собирается мстить нынешнему армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Ранее стало известно, что бывший глава МИД Армении Ара Айвазян решил уйти в отставку из-за несогласия с инициативами властей страны. Он посчитал, что эти решения противоречат национальным интересам.

Он признался, что принял решение об отставке с большим трудом. На своём посту политик ориентировался на то, что министерство должно «неукоснительно сохранять наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные, национальные интересы».