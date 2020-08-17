Больше тысячи протестующих собрались у здания Минздрава Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c8ba6870-e0a9-11ea-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Около сотни врачей и медработников пришли с требованиями к зданию Минздрава Белоруссии. Поддержать их пришли и другие жители Минска, включая музыкантов. В итоге на Мясникова, 39 в какой-то моент собралось около тысячи человек. Они потребовали отставки главы ведомства и допуска к задержанным. К протестующим вышел министр, также перед ними выступила Мария Колесникова.

Медики потребовали обеспечить доступ врачей на территории центров исправления правонарушителей и изолятор временного содержания для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации. Они говорят, что для этих целей уже сформированы бригады из квалифицированных врачей, честно и добросовестно выполняющих свой долг. Отпущенные из ИВС ранее рассказывали о пытках со стороны администрации учреждений.

Как сообщает белорусское издание TUT.BY, к собравшимся вышел министр здравоохранения Владимир Караник. Люди закричали «Позор!». На вопрос министра, есть ли вопросы — собравшиеся начали скандировать «В отставку!». Министр отметил, что требование неактуально, так как сейчас всё правительство в отставке.

Глава ведомства также сообщил, что больницах остаются 158 пострадавших во время акций протеста, у троих тяжёлые травмы. Он при этом подчеркнул, что медиков в ЦИП и ИВС допускают. При этом Караник подтвердил, что людей из изоляторов забирали на скорой, у них были травмы и ушибы.

После того, как министр уехал (под крики «Позор!»), к собравшимся вышла Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской. Она призвала медиков рассказывать о том, как избивали и как издевались над людьми.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили масштабные забастовки. Встали основные заводы. Сегодня Лукашенко посетил два из них — Минский завод колёсных тягачей и МАЗ. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.





