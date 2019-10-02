59% опрошенных граждан Украины затруднились как-либо оценить так называемую «формулу Штайнмайера».
Результаты социологического опроса, проведённого группой «Рейтинг» в конце сентября цитирует
Опрос проводился среди 2000 граждан страны старше 18 лет. Выборка исследования репрезентативна по полу, возрасту, региону и типу населённого пункта, где проживают опрошенные.
«Формула Штайнмайра» представляет собой документ, разработанный экс-министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером. «Формула» регулирует вопросы предоставления местного самоуправления отдельным частям Донбасса.
1 октября украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей страны. В частности, подписание «формулы» раскритиковал бывший президент Пётр Порошенко.
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