Правительство Абхазии сняло ограничение на пересечение границы с Грузией, которое было введено в июне после антироссийских выступлений в Тбилиси.

В Службе государственной безопасности республики сообщили, что временные ограничения были отменены сегодня, 2 октября, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru сообщал, что бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала, что, по...