https://static.news.ru/photo/4221a8aa-e75d-11e9-958f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины насчитала более двух миллионов граждан страны, пересёкших в обоих направлениях границу с Крымом в 2019 году.

Сообщение от украинского ведомства приводит РИА Новости . Данные получены за девять месяцев 2019 года с трёх контрольных пунктов въезда — выезда (КПВВ) — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». Погранслужба уточнила, что за аналогичный период 2018 года границу с полуостровом также пересекали около двух миллионов украинцев.

Ведомство также отмечает, что количество соответствующих граждан снизилось на 400 тысяч человек (16%) по сравнению с 2015 годом.

Крым вошёл в состав Российской Федерации в результате референдума в марте 2014 года. Украина отказывается признавать результаты народного голосования и считает полуостров «временно оккупированной территорией».

Как сообщал News.ru, 3 октября недалеко от Крымского моста на дне Керченского пролива нашли три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы было решено уничтожить на месте.