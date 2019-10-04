Государственная пограничная служба Украины насчитала более двух миллионов граждан страны, пересёкших в обоих направлениях границу с Крымом в 2019 году.
Сообщение от украинского ведомства приводит
Ведомство также отмечает, что количество соответствующих граждан снизилось на 400 тысяч человек (16%) по сравнению с 2015 годом.
Крым вошёл в состав Российской Федерации в результате референдума в марте 2014 года. Украина отказывается признавать результаты народного голосования и считает полуостров «временно оккупированной территорией».
Как сообщал News.ru, 3 октября недалеко от Крымского моста на дне Керченского пролива нашли три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы было решено уничтожить на месте.
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