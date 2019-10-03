https://static.news.ru/photo/679099d0-e5e0-11e9-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: most. life/Global Look Press

Неподалёку от Крымского моста нашли авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Они находятся на дне Керченского пролива.

При обследовании акватории водолазы обнаружили один 2-килограммовый и два 10-килограммовых авиационных снаряда, а также гранату Ф-1. По оценке сапёров, боеприпасы не представляют угрозы для проходящих рядом судов и самого моста. Мины решено уничтожить на месте.

Ранее сотрудники МЧС обнаружили в Крыму немецкую авиационную бомбу времён ВОВ. Снаряд висел на ветках дерева на склоне оврага в пяти километрах от села Бондаренково Ленинского района.

В ходе дополнительного осмотра местности были найдены ещё две осколочные бомбы весом 2,5 и 20 кг, писал News.ru.