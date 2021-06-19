Блок Кочаряна сообщил о беспрецедентном числе нарушений на выборах

https://static.news.ru/photo/780496b6-d195-11eb-a4c9-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В истории Армении ещё не было такого количества нарушений, как на текущих внеочередных парламентских выборах. Международные наблюдатели должны обратить на это внимание. С таким заявлением выступили представители блока «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, сообщает «Интерфакс».

В блоке обратились к правоохранительным органам с призывом в кратчайшие сроки выявить организаторов распространения материалов, содержащих оскорбления и ненависть, особенно с учётом того, что в соцсетях уже распространены соответствующие кадры.

Со вчерашнего дня в большом количестве распространяются печатные материалы, содержащие ненависть и оскорбления в адрес руководителей блока «Армения», — подчеркнули представители политической организации.

Также в заявлении говорится, что сотрудники полиции на основе ложных обвинений задерживают представителей блока. Кроме того, по Еревану разбросаны многочисленные листовки с фотографией Кочаряна. На них политик изображён в крови с надписью «убийца армян».

Накануне ЦИК республики вынес и. о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну предупреждение. Оно касалось нарушения «дня тишины» перед выборами.

При этом ранее сообщалось, что внеочередные выборы начались без нарушений. Об этом заявил СМИ секретарь ЦИК республики Армен Смбатян.

По его словам, с 08:00 (07:00 мск) по всей территории республики открылись 2008 избирательных участков.