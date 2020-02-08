https://static.news.ru/photo/859a3ba0-4a69-11ea-b33d-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: kremlin.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сменил глав четырёх регионов, в том числе и главу столичной администрации.

Как сообщает государственное информагентство Туркменистана, руководителем Ахалского велаята президент назначил Язмухаммета Гурбанова. Своего сына Сердара Бердымухамедова, занимавшего этот пост, он назначил главой министерства промышленности и строительного производства. Руководить Лебапским регионом теперь будет Шохрат Амангелдиев, ранее отвечавший в кабмине за сельское хозяйство. Главой столичной администрации президент назначил Язтагана Гылыджова, руководившего до этого Балканским велаятом. А новым хякимом этого приморского региона теперь назначен Тангрыгулы Атахаллыев.

Как писал NEWS.ru, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем празднике для чиновников страны. Президент ставил треки в течение часа. Одновременно он объяснял принцип работы пульта. Все присутствующие выражали своё одобрение главе государства: они танцевали, хлопали, а некоторые записывали в блокноты слова руководителя. Бердымухамедов исполнил несколько композиций собственного сочинения, включая рэп про коня, а также выступил совместно с другими артистами. Выступление туркменского лидера показали по государственному телевидению.