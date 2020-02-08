Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сменил глав четырёх регионов, в том числе и главу столичной администрации.
Как
Как писал NEWS.ru, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем празднике для чиновников страны. Президент ставил треки в течение часа. Одновременно он объяснял принцип работы пульта. Все присутствующие выражали своё одобрение главе государства: они танцевали, хлопали, а некоторые записывали в блокноты слова руководителя. Бердымухамедов исполнил несколько композиций собственного сочинения, включая рэп про коня, а также выступил совместно с другими артистами. Выступление туркменского лидера показали по государственному телевидению.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен