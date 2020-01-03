https://static.news.ru/photo/d8b68620-2ee6-11ea-aa35-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Stocki/face to face/Global Look Press

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диждеем на новогоднем празднике для чиновников страны. Президент ставил треки в течение часа.

Одновременно он объяснял принцип работы пульта. Все присутствующие выражали своё одобрение главе государства: они танцевали, хлопали, а некоторые записывали в блокноты слова руководителя.

Бердымухамедов исполнил несколько композиций собственного сочинения, включая рэп про коня, а также выступил совместно с другими артистами.

Выступление туркменского лидера показали по государственному телевидению, выпуск был опубликован на YouTube.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бердымухамедов проехался на лошади по арене цирка. Он сделал несколько кругов по манежу. Поездку сопровождали аплодисменты присутствующих в помещении спортсменов.