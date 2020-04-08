Белорусы раскупили годовой запас парацетамола из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3abcc774-79a3-11ea-bfa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Белоруссии раскупили в течение двух недель годовой запас парацетамола. Об этом заявил глава Минздрава республики Владимир Караник.

Министр предположил, что часть реализованного лекарства вывозится за пределы страны, поскольку его стоимость в Белоруссии гораздо ниже, чем в соседних государствах.

Глава ведомства также предупредил, что парацетамол имеет свои противопоказания и приём этого препарата в больших дозах может навредить здоровью. В связи с этим Караник предположил, что власти республики могут ввести ограничения на отпуск данного лекарства, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство, если аптеки, больницы и магазины будут испытывать дефицит средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса. В республике зарегистрирован 861 случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

В России на сегодняшний день выявлено 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66. В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.