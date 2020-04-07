Правительство Белоруссии могут распустить из-за дефицита медицинских масок

https://static.news.ru/photo/becf5696-78ca-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал распустить правительство, если оно не сможет решить проблему с наличием средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса.

Я премьер-министра и правительство предупредил, что если к концу недели мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, правительства не будет. Будут работать другие, — цитирует главу государства БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии ожидали поставки 100 тысяч респираторов из России. Они были заранее оплачены белорусской стороной, но «зависли» на российских складах.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.