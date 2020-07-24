Белорусское посольство не подтвердило возобновление авиасообщения с Россией

https://static.news.ru/photo/bfb4bbc4-cdb5-11ea-85f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Представители посольства Белоруссии в Москве заявили, что не могут подтвердить информацию о возобновлении авиаперелётов с Россией.

У нас такой информации нет, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Однако также появилась информация о том, что два крупнейших авиаперевозчика России и Белоруссии «Аэрофлот» и «Белавиа» сообщили об открытии продаж на рейсы.

Как информировал NEWS.ru, на данный момент Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.