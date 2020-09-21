Белорусский программист рассказал об изнасиловании в автозаке

https://static.news.ru/photo/84bca368-fc1f-11ea-b4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусский программист написал заявление в Следственный комитет с жалобой на изнасилование в автозаке. Рассказать об этом журналистам Алесь (имя изменено) решился только после того, как уехал заграницу, а его показания были опубликованы в докладе Human Rights Watch. Теперь мужчина намерен добиться справедливости.

По словам программиста, его задержали на акции 11 августа. Омоновцы потребовали разблокировать телефон, а после позвали старшего, который стал угрожать, что засунет дубинку ему в задний проход.

Я лежал на полу автозака, а он ножом крест-накрест разрезал мне сзади шорты и трусы. Попросил у «коллег» презерватив. Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на резиновую дубинку. И он засунул мне дубинку в задний проход. Вытащил и опять потребовал пароль. А потом начал избивать — и кулаками, и ногами. Я получил по рёбрам, по лицу, в зубы — два передних раскрошились, — рассказал он.

После этого он вместе с другими задержанными провёл ночь и следующий день в одном из РУВД с зафиксированными стяжкой руками. Затем его отправили в изолятор на Окрестина, а оттуда — в больницу скорой медицинской помощи. Медики обнаружили у него сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и гематомы, в том числе внутрислизистые кровоизлияния (3 очага) ампулы прямой кишки.

После выписки из больницы мужчина нанял адвоката и подал заявление в Следственный комитет. Он намерен довести дело до суда. Программист убеждён, что МВД фактически покрывает своих сотрудников, совершивших массу преступлений, пишет Lenta.ru.

Ранее британская актриса Джесси Кейв призналась, что её изнасиловали, когда ей было 14 лет. 33-летняя артистка известна по роли Лаванды Браун в серии фильмов «Гарри Поттер». Кейв рассказала, что стала жертвой своего тренера по теннису. Мужчину позже приговорили к тюремному сроку.