Белорусские силовики задержали российского журналиста

https://static.news.ru/photo/e894fb2c-d0d4-11ea-bf95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сотрудники белорусской милиции задержали в Минске фотокорреспондента ТАСС Наталью Федосенко. Инцидент произошёл у здания КГБ, куда представители штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико планируют передать ходатайство об изменении меры пресечения.

Об этом она сама рассказала корреспонденту агентства.

Судя по всему, меня везут в Заводской или Партизанский РОВД. Рядом со мной журналисты Reuters, телеканала «Белсат» и портала tut.by, — поделилась Федосенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские силовики задержали за четыре дня на пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента страны более 360 человек.