Белорусские силовики задержали российского журналиста

Сотрудники белорусской милиции задержали в Минске фотокорреспондента ТАСС Наталью Федосенко. Инцидент произошёл у здания КГБ, куда представители штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико планируют передать ходатайство об изменении меры пресечения.
Об этом она сама
Судя по всему, меня везут в Заводской или Партизанский РОВД. Рядом со мной журналисты Reuters, телеканала «Белсат» и портала tut.by, — поделилась Федосенко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские силовики задержали за четыре дня на пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента страны более 360 человек.
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