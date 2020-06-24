За 4 дня протестов в Белоруссии задержали более 360 человек

https://static.news.ru/photo/914033ea-b60e-11ea-89bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусские силовики задержали за 4 дня на пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента страны более 360 человек.

На акциях «Цепь солидарности», а также перед самими акциями и после, которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260. 18 июня на первой акции в Минске задержаний не было, — говорится в сообщении правозащитного центра «Весна», который был лишён аккредитации.

Всего задержания проходили в 19 городах, больше всего было задержано в Минске — более 260 человек, в Гомеле — 13, в Бобруйске — 12, в Новополоцке, Ганцевичах и Борисове — по 10 человек, в Новогрудке — 9, в Витебске — 7, в Могилеве — более 6, Бресте — 6, в Речице, Волковыске и Молодечно — по 3 человека, в Солигорске, Гродно и Орше — по 2, Светлогорске, Лиде и Слуцке — по 1.

Участники акции в Слониме позже были вызваны в полицию для составления протоколов, около 15 человек в Минске были задержаны в пятницу, но отпущены без протоколов. Правозащитники отметили, что людей вызывали в РУВД Ленинского района для составления протоколов.

9 человек получили в общей сложности 105 суток ареста, как минимум 78 человек получили штрафы размером около 50,5 тысячи белорусских рублей, — заявили правозащитники.

По их словам, ряд задержанных на акциях 22 и 23 июня прошли более 100 судов. В «Весне» отмечают, что с начала избирательной кампании 112 человек были в общей сложности арестованы на 1583 суток, 205 человек получили штрафы в размере 167 тысяч белорусских рублей.

Правозащитники также утверждают, что с 6 мая по 23 июня силовики провели как минимум 650 произвольных задержаний.

В настоящее время в республике проходит кампания по выборам президента. Нынешний глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Ранее политик заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Лукашенко подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду.

NEWS.ru писал, что белорусские силовики задержали претендента на пост президента Белоруссии экс-банкира Виктора Бабарико, которого называют основным конкурентом Лукашенко. Вместе с ним был задержан его сын Эдуард. Бабарико на протяжении 20 лет руководил Белгазпромбанком. Деятельностью кредитной организации заинтересовались силовики, были проведены обыски, заведено несколько уголовных дел. Позже Бабарико предъявили обвинения, их суть не ясна.

Бывший банкир считает, что уголовные дела носят «заказной политический характер» накануне выборов. Задержания своих друзей и знакомых Бабарико назвал «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом банка». Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что арест экс-банкира означает срыв президентских выборов в стране.

Ранее Лукашенко заявил, что никаких фальсификаций на выборах, которые состоятся 9 августа 2020 года, не будет. По его словам, решение принимает большинство, но к мнению меньшинства тоже нужно прислушиваться, только если меньшинство или большинство не ведут себя агрессивно.