Белорусская оппозиция назвала Тихановскую легитимным президентом

https://static.news.ru/photo/9d5c5460-dee0-11ea-9b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиция Белоруссии не признаёт официальные результаты выборов и считает победителем народного голосования Светлану Тихановскую. Об этом заявил несостоявшийся кандидат Валерий Цепкало, которому Центризбирком отказал в регистрации.

Именно Тихановская должна возглавить страну на переходный период, подчеркнул он.

Ни о каких полгода руководства [нынешнего главы республики Александра] Лукашенко речи не идёт. Президент на переходный период — Светлана Тихановская, законно избранный президент Республики Беларусь, — написал Цепкало в Telegram.

В штабе Тихановской ранее заявили, что будут настаивать на проведении в течение полугода новых выборов, на которые должны быть приглашены наблюдатели от международных организаций. После того как были объявлены окончательные итоги голосования, вынужденно уехав в Литву, она анонсировала создание координационного совета по трансферу власти.

По официальным данным Центризбиркома Белоруссии, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, в то время как за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам, писал NEWS.ru.