Белоруссия рассмотрит возможность использования российских самолетов Минтранс Белоруссии: Минск изучает возможность производства комплектующих к МС-21

Российский ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к лайнерам Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщила пресс-служба Минтранса республики в своём Telegram-канале.

Прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства <...>, освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита запчастей для лайнеров Sukhoi Superjet 100. По его словам, на данный момент в стране налажена система обслуживания лайнеров и сформирован достаточный запас комплектующих, поэтому в ближайшее время проблем не предвидится.

Гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин сообщил главе Иркутской области Игорю Кобзеву о проблемах с ремонтом российско-французских двигателей SaM146, которые устанавливаются на лайнеры Sukhoi Superjet 100. По его словам, в краткосрочной перспективе отсутствие необходимых комплектующих из-за антироссийских санкций может привести к остановке парка SSJ.