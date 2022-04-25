Минпромторг: в России нет дефицита запчастей на Sukhoi Superjet

В России дефицита запчастей для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) нет, заявил в эфире «Россия 24» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на данный момент в стране налажена система обслуживания лайнеров и сформирован достаточный запас комплектующих, поэтому в ближайшее время проблем с Sukhoi не предвидится.

Что касается этого года, здесь проблем мы не видим, имея в виду достаточный запас расходных агрегатов, компонентов, которые используются при техническом обслуживании и при выходе из строя каких-то агрегатов. Во-первых, уже налажена система ремонта, мы эксплуатируем самолёт с 2011 года, поэтому наработали опыт, — пояснил он.

Ранее гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин сообщил главе Иркутской области Игорю Кобзеву о проблемах с ремонтом российско-французских двигателей SaM146, которые устанавливаются на лайнеры Sukhoi Superjet 100. По его словам, в краткосрочной перспективе отсутствие необходимых комплектующих из-за антироссийских санкций может привести к остановке парка SSJ.

19 апреля Минпромторг задумался над производством деталей для ремонта самолётов Boeing и Airbus, которые остались у российских авиаперевозчиков. В ведомстве отметили, что возможность и целесообразность импортозамещения авиазапчастей рассмотрят после получения от авиаперевозчиков и сервисных компаний данных по номенклатуре и количеству необходимых комплектующих.

Минпромторг также попросил «приложить» некоторые оригинальные детали для 3D-сканирования — в ведомстве исследуют их составы и свойства.