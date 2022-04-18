Авиакомпании предупредили о проблемах с ремонтом двигателей SSJ-100

Генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин сообщил главе Иркутской области Игорю Кобзеву о проблемах с ремонтом российско-французских двигателей SaM146, которые устанавливаются на лайнеры Sukhoi Superjet 100, пишет РБК. По его словам, причиной являются западные санкции и в краткосрочной перспективе отсутствие необходимых комплектующих может привести к остановке парка SSJ. По данным издания с аналогичными трудностями столкнулись ещё три авиакомпании.

Для решения проблемы, Лапин попросил Кобзева обратиться с инициативой к кабмину о передаче полномочий по ремонту двигателей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В свою очередь в пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минпромторг. Представитель ведомства подчеркнул, что ОДК «делает все необходимое для обеспечения технической поддержки, выполнения ремонтов, поставок запасных частей и услуг в отношении всех двигателей, которые производит».

В конце февраля из-за санкций американских и европейских властей российские перевозчики получили уведомления о приостановке всех поставок от французско-американской компании CFM International, изготавливающей моторы для Airbus A320 и Boeing 737. Подобные обращения поступили от американского производителя двигателей Pratt & Whitney и британского Rolls-Royce, производителя авионики Collins, поставщика авиаоборудования и интерьеров Safran и провайдера услуг техобслуживания StandartAero. Помимо этого, российские компании лишились технической поддержки со стороны Boeing, а позднее аналогичным образом поступил европейский производитель самолётов Airbus, заявив, что его инженерный центр в РФ приостановил все операции.