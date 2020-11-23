Белоруссия планирует расширить свои миротворческие миссии

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна планирует расширять и развивать свои миротворческие миссии в разных частях мира.

На сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи на Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске, — приводит слова министра ТАСС.

На данный момент ведутся переговоры о расширении белорусской миротворческой миссии в Ливане, отметил глава Минобороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июле посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду, являющуюся основой миротворческого контингента страны. Там он оценил боевые возможности роты, её экипировку, вооружение и военную технику. Кроме того, белорусский лидер увидел, в каких условиях живут военные и как устроен их быт.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Белоруссии доложил президенту Лукашенко о состоянии готовности войск, финансовом состоянии армии, а также о положении дел в миротворческой роте ВС страны.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, туда отправились российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Кроме того, МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей, а военные из РФ примут участие в разминировании местности в Нагорном Карабахе.