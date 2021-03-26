Белоруссия отправит на Евровидение новую песню

https://static.news.ru/photo/3aba733e-8e29-11eb-afcb-96000091f725_660.jpg Фото: Okras/wikimedia.org

Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения и в ближайшее время отправит её организаторам конкурса. Об этом РИА Новости рассказал председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт.

Какая именно песня была выбрана, пока не сообщается. Зрителям композицию представят на следующей неделе.

Ранее Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции. Организаторы Евровидения заявили, что такая композиция может подорвать репутацию Европейского вещательного союза. В связи с этим белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» принять песню белорусской группы «Галасы ЗМеста». По его словам, это очередное проявление давления на страну извне.

Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал