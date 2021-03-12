«Жмут по всем фронтам»: Лукашенко оценил недопуск песни на Евровидение

https://static.news.ru/photo/beddd940-83e7-11eb-9eb2-96000091f725_660.jpg Фото: Galasy ZMesta

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» принять песню белорусской группы «Паласы ЗМеста». По его словам, это очередное проявление давления на страну извне.

Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос, — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Между тем фронтмен группы Дмитрий Бутаков заявил, что страна может отказаться от участия в соревновании после претензий организаторов. Он отметил, что, вероятно, текст песни «Я научу тебя», с которой музыканты хотели поехать в Роттердам, изменён не будет.

В 2021 году Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции.

Как писал NEWS.ru, Россию на конкурсе будет представлять певица Manizha. Артистка исполнит песню «Русская женщина» о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. По её словам, россиянки проделали большой путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полётов в космос.