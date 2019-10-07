https://static.news.ru/photo/9b8a653e-e911-11e9-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика находится на пересечении европейской и евразийской интеграций. В связи с этим Минск не хочет оказаться на острие блокового противостояния между Россией и НАТО.

По словам дипломата, белорусы, как ни один другой народ, знают, насколько опасно положение буферной зоны. Соответствующее заявление Макей сделал на форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщается на сайте « Союзное вече ».

Министр подчеркнул, что европейский регион стремительно входит в эпоху стратегической нестабильности, непредсказуемости и передела сфер влияния мировыми игроками. Он уточнил, что Минск убеждён в опасности и иллюзорности наращивания военных потенциалов как меры взаимного сдерживания, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили подготовку официальных документов перед 20-летием соглашения о создании Союзного государства.