Беглый банкир Аблязов: протесты в Казахстане координировали из Киева

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. По его словам, о том, что следует делать протестующим, им рассказывали по телефону с Украины, сообщает РИА Новости.

У нас организационный штаб, точнее говоря, он назывался координационный штаб «Демократические выборы Казахстана», находится в Киеве, — отметил банкир.

Он добавил, что штаб стал активно работать сразу после первых выступлений в Казахстане. В телефонных разговорах протестующим жителям Казахстана советовали придерживаться так называемого алгоритма действий оппозиции. Он придуман более четырёх лет назад. Алгоритм подразумевает мирные протесты, но с захватом административных зданий, пояснил Аблязов.

При этом беспорядки, в ходе которых погибли 225 человек, беглый банкир считает не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги. Они, уточнил Аблязов, носили мирный характер.

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов, рассказал прокурор города Берик Жуйриктаев. По его словам, прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 человеку, а из изоляторов временного содержания уже освобождено 91 лицо.