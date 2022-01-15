В Алма-Ате после беспорядков возбудили 405 уголовных дел

По итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на прокурора города Берика Жуйриктаева.

Сейчас правоохранительными органами расследуются 405 уголовных дел, под стражу взяты 249 лиц. По городу от рук преступников пострадало порядка двух тысяч объектов, — заключил главный прокурор Алматы.

По словам Жуйриктаева, для расследования этих дел была создана специальная межведомственная следственная группа. Он также добавил, что к каждому нарушителю применяется индивидуальный подход. В частности, оценивается характер и степень тяжести совершённых правонарушений. Так, по его словам, с учётом всех этих обстоятельств прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 человеку, а из изоляторов временного содержания уже освобождено 91 лицо.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Как рассказал начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев, во время столкновений в Казахстане погибли 225 человек, более четырёх тысяч получили ранения. Среди полицейских и военных — 19 жертв, пострадали 3393 сотрудника силовых ведомств.