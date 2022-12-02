Банки Киргизии прекратили обслуживать карты «Мир» из-за санкций США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько банков Киргизии, которые прекратили обслуживать российские карты «Мир», пошли на такие меры из-за опасений попасть под санкции США, заявил замглавы Нацбанка республики Кайып Куленбеков. По его словам, рестрикции со стороны финансовых институтов Соединенных Штатов могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов кредитных организаций республики за границей, передает ТАСС.

Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей, — отметил Куленбеков.

По этой причине, как указал эксперт, работа банков Киргизии может пострадать из-за сотрудничества с платежной системой «Мир». Куленбеков подчеркивает, что решение о приостановке сотрудничества с «Миром» принималось киргизскими банками без давления со стороны государственных институтов.

Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков, — уточнил Куленбеков.

Ранее СМИ сообщили, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.