Баку выступил за прямые переговоры с Ереваном по мирному договору

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Хикмет Гаджиев

Баку считает, что необходимо провести прямые переговоры с Ереваном по вопросам нормализации отношений и мирного договора, заявил в интервью BBC помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. При этом он отметил, что республика не отказывается от посреднических усилий других сторон.

Азербайджан поддерживает прямые мирные переговоры [с Арменией], в то же время мы не отказываемся от других посреднических усилий. <...> После того как мир будет достигнут, считаю, что другие страны и партнеры также могут его поддержать, — сказал Гаджиев.

Он добавил, что наиболее спокойным периодом в отношениях Азербайджана и Армении можно назвать последние три месяца. По его словам, сейчас самое время превратить этот период в долгосрочный.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «нулевой точкой» в улучшении отношений Еревана и Баку стал обмен задержанными военнослужащими между странами, произошедший 13 декабря. По словам Пашиняна, от этой точки Ереван будет прикладывать усилия для улучшения дипломатических отношений с Баку и заключения мирного соглашения между двумя странами.