В Армении назвали «нулевую точку» в улучшении отношений с Азербайджаном Пашинян назвал обмен задержанными военными «нулевой точкой» в отношениях с Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Обмен задержанными военнослужащими между Арменией и Азербайджаном, произошедший 13 декабря, стал «нулевой точкой» в отношениях Еревана и Баку, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые приводит радио Sputnik, от этой точки Ереван будет прикладывать усилия для улучшения дипломатических отношений с Баку и заключения мирного соглашения между двумя странами.

От [нулевой точки] мы сможем, как минимум, попытаться приложить усилия для того, чтобы все последующие новости усиливали вероятность заключения [мирного] соглашения между Арменией и Азербайджаном, — заявил премьер-министр, выступая на встрече представителей стран, не имеющих выхода к морю.

Армения и Азербайджан обменялись задержанными военными в минувшую среду, 13 декабря. В рамках обмена, произошедшего на участке азербайджано-армянской границы, Баку передал Еревану 32 солдата. Армянская сторона же передала двоих военнослужащих. Отмечается, что переговоры по организации обмена проводили представители администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Пашинян ранее заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в ближайшее время — это реалистичный сценарий. По его словам, документ может быть подписан в кратчайшие сроки при условии, что азербайджанская сторона подтвердит пункты, согласованные в ходе переговоров.