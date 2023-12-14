Пашинян рассказал, когда Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном Пашинян назвал реальным подписание мирного договора с Баку в ближайшее время

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Никол Пашинян

Подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку в ближайшее время — реалистичный сценарий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия заседания стран, не имеющих выхода к морю. По его словам, которые приводит ТАСС, договор может быть подписан в кратчайшие сроки при условии, что Азербайджан подтвердит уже согласованные пункты.

В случае если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично, — отметил он.

Ранее с аналогичным заявлением выступил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. По его словам, Ереван может подписать мирное соглашение до конца текущего года, если будут приняты предлагаемые Арменией принципы мирного процесса. В таком случае 70% текста документа будет согласовано, отмечает он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до этого заявил, что в Баку не видят каких-либо препятствий для заключения мирного соглашения с Ереваном. По его словам, основной загвоздкой был вопрос об армянском меньшинстве в Карабахе, который Азербайджан считает своим внутренним делом. Алиев подчеркнул, что в соглашение также должен быть включен вопрос и об азербайджанском меньшинстве, изгнанном из Армении 30 лет назад.