В Ереване высказались о сроках подписания мирного договора с Баку Григорян: Ереван готов подписать мирный договор с Баку даже до конца декабря

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Армен Григорян

Ереван готов подписать мирный договор с Баку даже до конца декабря 2023 года, заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. При этом, по его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, это будет затруднительно сделать в такие сроки. Григорян предположил, что стороны способны прийти к мирному соглашению примерно за месяц.

Конечно, в декабре кажется затруднительным, но мы готовы подписать соглашение даже до конца декабря, а если не получается, то подписать мирный договор в максимально сжатые сроки, — сказал Григорян.

По его словам, если будут окончательно приняты предлагаемые Арменией три принципа мирного процесса, то можно считать, что 70% текста договора согласовано. По словам Григоряна, если вскоре встретятся главы МИД Армении и Азербайджана, а после этого побеседуют лидеры государств, то можно примерно за месяц подвести итоги и подписать мирное соглашение.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для заключения договора с Арменией. Он отметил, что основной загвоздкой был вопрос с положением, касающимся армянского меньшинства в Карабахе.

7 декабря в совместном заявлении администраций Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанном по итогам переговоров, сообщалось о достижении договоренности по укреплению доверия между двумя странами. Обе страны подтвердили намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.