Баку сообщил о наступлении в Ходжавендском районе

https://static.news.ru/photo/dc818aac-21c0-11eb-9d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана активизировали наступательные операции в Ходжавендском районе в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Баку опровергает появившуюся ранее информацию о том, что армянская сторона продвинулась на этом направлении фронта. Также Армения сообщала о сбитом самолёте ВС Азербайджана.

Информация, распространённая армянской стороной о том, что они продвинулись на ходжавендском направлении фронта и сбила боевой самолёт, принадлежащий Азербайджану, не соответствует действительности. Напротив, подразделения азербайджанской армии расширяют своё влияние на этом направлении фронта, — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

The info spread by the Armenian side that they allegedly advanced in the direction of #Khojavend and shot down a fighter jet belonging to Azerbaijan is misinformation.

On the contrary, the units of the #Azerbaijan Army are expanding their offensive in this direction of the front. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 8, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобождён от занимаемой должности. Причиной стал провал в Карабахе.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.