Баку сообщил о наступлении в Ходжавендском районе

Баку опровергает появившуюся ранее информацию о том, что армянская сторона продвинулась на этом направлении фронта. Также Армения сообщала о сбитом самолёте ВС Азербайджана.

The info spread by the Armenian side that they allegedly advanced in the direction of #Khojavend and shot down a fighter jet belonging to Azerbaijan is misinformation.

On the contrary, the units of the #Azerbaijan Army are expanding their offensive in this direction of the front.