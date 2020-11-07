Баку сообщил о наступлении в Ходжавендском районе

Вооружённые силы Азербайджана активизировали наступательные операции в Ходжавендском районе в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Баку опровергает появившуюся ранее информацию о том, что армянская сторона продвинулась на этом направлении фронта. Также Армения сообщала о сбитом самолёте ВС Азербайджана.
Информация, распространённая армянской стороной о том, что они продвинулись на ходжавендском направлении фронта и сбила боевой самолёт, принадлежащий Азербайджану, не соответствует действительности. Напротив, подразделения азербайджанской армии расширяют своё влияние на этом направлении фронта, — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
The info spread by the Armenian side that they allegedly advanced in the direction of #Khojavend and shot down a fighter jet belonging to Azerbaijan is misinformation. On the contrary, the units of the #Azerbaijan Army are expanding their offensive in this direction of the front.
Ранее NEWS.ru писал, что исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобождён от занимаемой должности. Причиной стал провал в Карабахе.
27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.